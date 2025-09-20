AVS e Benfica medem forças a partir das 18h deste sábado, no jogo que marca o regresso de José Mourinho ao futebol português, mais precisamente ao comando técnico das águias.

O onze inicial não deve fugir muito ao que Bruno Lage apresentou diante do Qarabag e é provável que Mourinho volte a utilizar Sudakov de início, juntamente com Aursnes e Schjelderup no apoio a Pavlidis. Na conferência de apresentação aos sócios e adeptos, o técnico confessou que pretendia jogar com quatro defesas no Fenerbahçe, mas que o número de centrais no plantel o impediu.

Ora, as soluções que tem à disposição no Benfica devem fazer com que António Silva e Otamendi formem a dupla de centrais para o duelo desta tarde, com Dedic e Dahl nas laterais. O meio-campo deverá manter-se, com Enzo Barrenechea e Richard Ríos, lado a lado.

Quanto ao AVS, a saída de José Mota pode levantar algumas questões face ao onze inicial, sendo que a única certeza é a ausência de Diogo Spencer, lateral direito que marcou frente ao Estoril e que falha o jogo por estar emprestado precisamente pelo Benfica ao emblema de Vila das Aves.

