Depois do apuramento para os quartos de final da Liga dos Campeões na terça-feira, nos Países Baixos, ante o Ajax, o Benfica volta este domingo à I Liga portuguesa, com a receção ao Estoril no Estádio da Luz, a partir das 18 horas.

Sem os castigados Adel Taarabt e Darwin Núñez, o treinador Nélson Veríssimo está obrigado, desde logo, a alterações no onze inicial, perante um adversário que tem como baixas previstas Lucas Áfrico e Rui Fonte.

O Benfica, terceiro classificado com 58 pontos, entra em campo já conhecedor da vitória do Sporting em Guimarães, no sábado. Precisa, por isso, de vencer a equipa comandada por Bruno Pinheiro, para repor a diferença para o segundo lugar em seis pontos.

O Estoril é sétimo classificado, com 34 pontos. Vem de um empate e de uma vitória, em dois jogos nos quais não sofreu golos.

O Benfica-Estoril tem arbitragem de Nuno Almeida e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.