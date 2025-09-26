Benfica e Gil Vicente dão o pontapé de saída na sétima jornada da Liga e José Mourinho deve apenas promover uma alteração face ao onze que empatou frente ao Rio Ave, na última terça-feira.

Enzo Barrenechea é baixa por castigo (acumulação de cartões amarelos) e para o seu lugar deverá entrar Leandro Barreiro. O internacional luxemburguês foi tema na antevisão para o encontro e o técnico apelidou-o de «bom soldado», abordando a entrada para a posição de «seis» na deslocação ao AVS.

Mais atrás, a defesa mantém-se com o quarteto do costume, formado por Dedic, António Silva, Otamendi e Dahl, sendo que o ataque deve ficar reservado para Ivanovic e Pavlidis, juntamente com Sudakov.

Do lado do Gil Vicente, o cenário mais provável é que César Peixoto mantenha os onzes jogadores que entraram em campo para a receção ao Estoril e que confirmaram a terceira vitória consecutiva para o clube que ocupa o quarto lugar da classificação.

