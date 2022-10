Na ressaca europeia, o Benfica recebe o Rio Ave a partir das 18h00 deste sábado, em jogo correspondente à nona jornada da Liga.

Os encarnados chegaram à última ronda apenas com triunfos, mas empataram em Guimarães, pelo que este encontro da Luz pode significar um reencontro com as vitórias ou até o fim da invencibilidade. Já o Rio Ave, vem de um triunfo caseiro sobre o Santa Clara (1-0). As águias lideram o campeonato português com 22 pontos, mais três do que o FC Porto, que é segundo classificado e entra em campo à mesma hora. Os vilacondenses seguem com nove pontos, a meio da tabela.

O embate com o Paris Saint-Germain aconteceu a meio da semana, o que, portanto, pode significar algumas alterações no onze inicial apresentado por Roger Schmidt, nomeadamente no miolo.

No lado dos visitantes, as maiores notas de destaque vão para o regresso do capitão Guga às opções, depois de cumprir um jogo de castigo, além do expectável reencontro de Andreas Samaris com a equipa encarnada.

Veja, na galeria associada, os onzes prováveis para o encontro deste sábado.