Benfica e Sporting de Braga defrontam-se este sábado, numa partida da 31.ª jornada agendada para as 20h30 e que o Maisfutebol vai acompanhar AO MINUTO.

Os encarnados, que na última ronda venceram em Barcelos, defrontam um adversário que não perde desde fevereiro e que, nos dois jogos já realizados frente às águias, conseguiram uma vitória – para o campeonato – e também eliminaram a equipa de Roger Schmidt na Taça de Portugal.

As maiores dúvidas na turma da Luz estão relacionadas com a posição de lateral direito e com o miolo. Com Bah já recuperado, Schmidt vai lançar o dinamarquês e subir Fredrik Aursnes para o meio-campo, em detrimento de Tino ou João Neves? Chiquinho, autor do primeiro golo frente ao Gil Vicente, será titular?

Nos últimos jogos, Petar Musa também tem reclamado mais minutos, mas o treinador do Benfica insistiu, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo, que mantém confiança em Gonçalo Ramos.

Pistas para perceber a chave tática que pode decidir o Benfica-Sp. Braga

António Silva, Otamendi e Grimaldo estão em risco de falhar a próxima jornada se virem cartão amarelo.

Do lado do Sp. Braga, Artur Jorge não revelou se Al Musrati já recuperou dos problemas físicos sentidos diante do Portimonense.

O técnico bracarense deu tempo de jogo a Sequeira nos últimos jogos, depois da paragem devido a lesão, mas Borja tem sido titular na lateral esquerda.

Percorra a galeria associada e veja os onzes prováveis de Benfica e Sp. Braga.