Benfica e Sporting protagonizam o segundo dérbi da temporada, esta sexta-feira, após a vitória das águias por 1-0 na Supertaça e os treinadores devem apresentar poucas surpresas face aos onzes habituais.

Do lado do Benfica, José Mourinho deverá manter a linha defensiva que tem sido mais utilizada, com Dedic e Dahl nas laterais e a dupla de centrais a ser formada por Otamendi e António Silva. Mais à frente surge a única dúvida, com a possível titularidade de Prestianni em detrimento de Leandro Barreiro.

Recorde-se que o argentino apontou um dos golos da reviravolta encarnada diante do Nacional, na última jornada da Liga, juntamente com Pavlidis. Na zona mais ofensiva do terreno, Aursnes e Sudakov deverão fazer companhia a Prestianni no apoio a Vangelis Pavlidis.

Ora, do outro lado há duas posições que suscitam algumas dúvidas e a principal será mesmo a titularidade (ou não) de Pedro Gonçalves. Recuperado de lesão, o internacional português somou minutos frente ao Estrela da Amadora e poderá recuperar o lugar no onze, relegando assim Quenda para o banco de suplentes.

Ao lado de Pote estarão Trincão e Geny Catamo, os três atrás do avançado colombiano, Luis Suárez. A outra dúvida passa pela escolha de Rui Borges em colocar João Simões ou Morita na dupla de médios, juntamente com Hjulmand. O setor defensivo deverá voltar a contar com Diomande, que não saiu do banco na receção dos leões aos tricolores.

