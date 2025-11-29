Nacional e Benfica medem forças no Estádio da Madeira, este sábado, num jogo em que José Mourinho deve voltar a apostar na titularidade de Rodrigo Rêgo, face à ausência de Richard Ríos.

O internacional colombiano está castigado, após ter visto o quinto amarelo na última jornada da Liga, e a vaga no setor mais ofensivo fica em aberto, com Aursnes a descer no meio-campo e o jovem jogador das águias a atuar pelo lado esquerdo.

De resto, o setor defensivo deve ser o mesmo que atuou frente ao Ajax, com Dedic e Dahl nas laterais e o centro da defesa a ser controlado por Otamendi e António Silva. 

A equipa da casa não deverá realizar grandes alterações face ao onze que perdeu por 4-2 frente ao Sp. Braga na última eliminatória da Taça de Portugal, com destaque para os regressos de João Aurélio e Witi às escolhas iniciais de Tiago Margarido.

