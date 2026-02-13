Santa Clara e Benfica medem forças esta sexta-feira, no arranque da 22.ª jornada da Liga e Mourinho deve promover dois regressos à titularidade no conjunto encarnado.

Desde logo, face à ausência de Aursnes, o meio-campo poderá ser composto por Leandro Barreiro e Enzo Barrenechea, sendo que o argentino somou minutos no triunfo das águias frente ao Alverca (2-1). Mais à frente, Sudakov também deverá regressar às escolhas iniciais do técnico e para a posição que foi ocupada por Rafa no último jogo para a Liga.

Recorde-se que o Benfica vai a jogo na próxima terça-feira, diante do Real Madrid, a contar para a primeira mão do play-off de acesso aos «oitavos» da Champions e Mourinho pode fazer alguma rotação na equipa.

Do outro lado, Petit não deve fazer grandes alterações face ao onze que perdeu na deslocação ao reduto do Estrela da Amadora. Na frente de ataque, Wendel Silva deve sair das opções e dar lugar a Gonçalo Paciência, com Gabriel Silva e Vinícius Lopes nos corredores.

