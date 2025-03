O avançado do Benfica, Vangelis Pavlidis, foi eleito o avançado do mês de fevereiro na Liga portuguesa, anunciou a Liga, na tarde desta terça-feira.

Pavlidis foi distinguido pelos treinadores principais da competição com 26,5 por cento dos votos. Superou Roger Fernandes, do Sporting de Braga (13,68 por cento) e Óscar Aranda, do Famalicão (10,26 por cento).

Em fevereiro, Pavlidis participou nos quatro jogos do Benfica na Liga, dois como titular e dois como suplente utilizado, contribuindo com quatro golos, num mês com quatro vitórias dos encarnados na Liga: 3-2 na visita ao Estrela (fez um golo e uma assistência), 3-2 na receção ao Moreirense (fez dois golos), 1-0 na visita ao Santa Clara e 3-0 na receção ao Boavista (fez um golo).

Quanto aos outros prémios por setor, João Carvalho (Estoril) foi eleito o médio do mês, Tomás Araújo (Benfica) o defesa do mês e Lazar Carevic (Estrela) o guarda-redes do mês.