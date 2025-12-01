Liga: Pavlidis consolida-se como melhor marcador isolado
Luis Suárez é segundo com menos um golo que o grego
Vangelis Pavlidis continua como melhor marcador isolado da Liga. O avançado do Benfica leva dez golos em 12 jogos para o campeonato. Na perseguição ao grego está Luis Suárez, que bisou contra o Estrela, com nove golos.
Clayton marcou no empate do Rio Ave com o Santa Clara e juntou-se a três jogadores com oito golos na Liga: Pote (Sporting), Pablo (Gil Vicente) e Schettine (Moreirense).
Confira a lista dos melhores marcadores:
10 Golos
Evangelos Pavlidis (Benfica)
9 Golos
Luis Suárez (Sporting)
8 Golos
Pablo Felipe Jesus (Gil Vicente)
Guilherme Schettine (Moreirense)
Clayton Silva (Rio Ave)
Pedro Gonçalves (Sporting)
7 Golos
Jesus Chuchu Ramírez (Nacional)
6 Golos
Samu Omorodion (FC Porto)
5 Golos
Naïs Djouahra (Arouca)
Yanis Begraoui(Estoril Praia)
Sidny Lopes Cabral (Estrela da Amadora)