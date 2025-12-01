Vangelis Pavlidis continua como melhor marcador isolado da Liga. O avançado do Benfica leva dez golos em 12 jogos para o campeonato. Na perseguição ao grego está Luis Suárez, que bisou contra o Estrela, com nove golos. 

Clayton marcou no empate do Rio Ave com o Santa Clara e juntou-se a três jogadores com oito golos na Liga: Pote (Sporting), Pablo (Gil Vicente) e Schettine (Moreirense).

Confira a lista dos melhores marcadores:

10 Golos

Evangelos Pavlidis (Benfica)                     

9 Golos

Luis Suárez (Sporting)                     

8 Golos

Pablo Felipe Jesus (Gil Vicente)

Guilherme Schettine (Moreirense)                   

Clayton Silva (Rio Ave)                       

Pedro Gonçalves  (Sporting)

7 Golos

Jesus Chuchu Ramírez  (Nacional)                 

6 Golos

Samu Omorodion (FC Porto)                  

5 Golos

Naïs Djouahra (Arouca)                              

Yanis Begraoui(Estoril Praia)                     

Sidny Lopes Cabral (Estrela da Amadora)           

