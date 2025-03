Vangelis Pavlidis foi eleito o melhor jogador da Liga no mês de fevereiro. O avançado do Benfica apontou quatro golos e uma assistência.

«Depois de ter sido distinguido como Avançado do Mês, o internacional grego conquista também o prémio de Jogador do Mês da Liga Portugal Betclic», pode ler-se no comunicado oficial da Liga.

O jogador dos encarnados arrecadou 23,93% dos votos dos treinadores, superando a concorrência de Roger, do Sp. Braga (11,97 por cento) e de Óscar Aranda, do Famalicão (6,84 por cento).

Em fevereiro, o grego de 26 anos jogou um total de 190 minutos na Liga e marcou um golo e uma assistência frente ao Estrela (3-2), dois golos contra o Moreirense (3-2) e um golo na receção ao Boavista (3-0).