A equipa da semana da Liga Portugal tem um ligeiro predomínio do Benfica numa jornada em que as 'águias' bateram o FC Porto de forma esclarecedora, por 4-1. À cabeça, seria expectável a presença de Vangelis Pavlidis - o grego marcou três golos nesse jogo, com uma avaliação Sofascore de 9.2.

Porém, o jogador com maior pontuação foi André Lacximicant, do Estoril, ao marcar três golos diante do AVS nesta jornada 28 do campeonato. Obteve uma avaliação de 9.4.

Otamendi e Akturkoglu são os outros dois jogadores do Benfica no onze da jornada, elaborado através da combinação entre as pontuações do Sofascore e as avaliações dadas pelos jornalistas do Maisfutebol nos estádios.

Patrick Sequeira, do Casa Pia, Victor Gómez, do Sp. Braga, Justin De Haas, do Famalicão e Frimpong, do Moreirense, completam a defesa.

Tiago Silva (V. Guimarães), Gustavo Sá (Famalicão) e Jovane Cabral são os restantes jogadores do meio-campo. Veja o onze: