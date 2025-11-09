O Benfica empatou a dois golos na receção ao Casa Pia, este domingo, e Vangelis Pavlidis foi o autor de um dos golos da formação encarnada, que lhe vale a ascensão ao topo da lista de melhores marcadores da Liga.

Após ter sido «apanhado», juntamente com Pablo (Gil Vicente), por Pedro Gonçalves (Sporting) na noite deste sábado, o avançado grego faturou no encontro da 11.ª jornada e está agora sozinho no primeiro lugar.

Com sete golos surgem os avançados Guilherme Schettine (Moreirense), Luis Suárez (Sporting) e Clayton (Rio Ave).

Confira a lista de melhores marcadores do campeonato:

Nove golos: Vangelis Pavlidis (Benfica).

Oito golos: Pablo (Gil Vicente) e Pedro Gonçalves (Sporting).

Sete golos: Schettine (Moreirense), Luis Suárez (Sporting) e Clayton (Rio Ave).

Seis golos: Samu (FC Porto) e Jesús Ramírez (Nacional).

Cinco golos: Yanis Begraoui (Estoril), Djouahra (Arouca) e Sidny Cabral (E. Amadora).

Quatro golos: Trezza (Arouca), André Luiz (Rio Ave), Ricardo Horta (Sp. Braga), Vinícius Lopes (Santa Clara) e Rodrigo Zalazar (Sp. Braga).