Depois de Luis Suárez bisar frente ao Arouca no último sábado, foi a vez de Pavlidis repetir o feito e voltar a fugir na liderança da lista dos melhores marcadores do Campeonato Nacional.

O grego marcou por duas ocasiões na goleada do Benfica frente ao Estrela da Amadora (4-0) e alcançou os 19 tentos na prova, mais dois que o colombiano do Sporting e mais seis que «Chuchu» Ramírez que também faturou na vitória do Nacional diante do Rio Ave (4-0) e igualou Begraoui (Estoril).

Este grupo da frente é perseguido por Samu, do FC Porto, que apenas entra em campo esta segunda-feira (20h15), na receção dos dragões ao Gil Vicente.

Consulte a lista dos melhores marcadores do campeonato.

19 golos: Pavlidis (Benfica).

17 golos: Suárez (Sporting).

13 golos: Begraoui (Estoril) e «Chuchu» Ramírez (Nacional).

12 golos: Samu (FC Porto).

10 golos: Clayton (Rio Ave) e Pablo (ex-Gil Vicente).

Nove golos: Pote (Sporting) e Guilherme Schettine (ex-Moreirense).

Oito golos: Zalazar (Sp. Braga)

Sete golos: André Luiz (Rio Ave) e Ricardo Horta (Sp. Braga).

Seis golos: Sidny Lopes Cabral (E. Amadora e Benfica), Trezza (Arouca) e Kikas (ex-E. Amadora).