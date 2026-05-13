Andreas Schjelderup, extremo do Benfica, foi eleito o melhor jovem do mês da Liga, em abril.

O internacional norueguês, que já tinha sido distinguido como avançado do mês, reuniu 23,17 por cento dos votos dos treinadores e superou a concorrência de Victor Froholdt e Oskar Pietuszewski, ambos do FC Porto, que recolheram 15,85 e 13,41, respetivamente.

Em abril, Schjelderup foi titular e marcou nas vitórias do Benfica sobre Nacional (2-0) e Sporting (2-1). Além disso, deu uma assistência no empate com o Casa Pia (1-1) e ainda participou no triunfo frente ao Moreirense (4-1).