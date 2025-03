Com os penáltis assinalados a favor do Sporting na visita ao Estrela da Amadora (0-3), e convertidos por Gyökeres, o Sporting beneficiou de 13 penáltis da Liga, ultrapassando o Benfica (12).

Os leões converteram com sucesso as 13 oportunidades. Já as águias, capitalizaram 11 em 12 penáltis – apenas Arthur Cabral desperdiçou.

De resto, nas últimas quatro jornadas, o Sporting beneficiou de cinco penáltis. Como é habitual, Gyökeres aproveitou.