O futebolista do Benfica, Tomás Araújo, foi eleito o defesa do mês de fevereiro na Liga portuguesa, anunciou esta segunda-feira a Liga.

O defesa de 22 anos reuniu um total de 17,09 por cento dos votos dos treinadores principais da competição. Seguiram-se-lhe Francisco Chissumba, do Sporting de Braga, com 11,11 por cento, além de Kévin Boma, do Estoril (7,69 por cento).

Em fevereiro, Tomás Araújo foi totalista nos três jogos disputados pelo Benfica na Liga. Os encarnados venceram Estrela da Amadora e Moreirense (ambos por 3-2) e o Boavista, por 3-0.