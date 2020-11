Lito Vidigal, treinador do Marítimo, em declarações à Sport TV após a derrota caseira com o Benfica (1-2):

«Foi um jogo contra um adversário difícil. O Benfica luta por outros objetivos. Entrámos bem, as primeiras ocasiões são nossas. Pelo que trabalhámos, os jogadores mereciam mais, pelo menos um ponto. Não quer isto dizer que a vitória do Benfica mereça contestação. Fomos alterando ao longo do tempo, os jogadores deram tudo, o resultado ficou em aberto até ao fim. Foi pena não termos conseguido pontos, pois os jogadores fizeram tudo por isso.»

[sobre a ausência de Zainadine] «Considero que a equipa fez um grande jogo, excelente, atendendo às circunstâncias. Criámos incerteza no resultado até ao fim. Não posso estar aqui a olhar para um jogador ou para outro. Estreámos um jogador da equipa B, o Léo, fez um jogo fantástico. Jogámos contra uma equipa forte, que luta por outros objetivos. Deixámos uma boa imagem, o resultado ficou em aberto até ao fim.»

[sobre os últimos resultados] «Estamos a fazer o nosso trabalho. A equipa tem vindo a crescer. Claro que queríamos crescer com mais pontos, mas é nesse sentido que vamos trabalhar.»