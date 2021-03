Declarações de Jorge Jesus, treinador do Benfica, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo por duas bolas a zero sobre o Sp. Braga, que vale aos encarnados a ascensão ao terceiro lugar:

[Motivo da substituição de Lucas Veríssimo] «Estava a sentir as pernas muito pesadas, não sentia o corpo, estava a sentir-se doente. Antes do jogo já tinha dito ao médico que não se estava a sentir bem. Arrisquei sempre, não o quis tirar na primeira vez que se queixou. Se fosse uma lesão tirava-o, mas como era o estado do corpo, se não desse para jogar a 100 por cento, que desse para jogar a sessenta por cento. O que ele tem não sei, espero que não seja o que estou a pensar…»

[Seferovic a ganhar confiança?] «A confiança dos jogadores vem das vitórias coletivas e o avançado vive do golo. Ainda hoje teve duas finalizações de cabeça, está bem que o guarda-redes do Braga tem mérito, mas ali na pequena área tem de fazer golo. Está melhorar em três fez um golo, mas há algum tempo atrás precisava de cinco oportunidades para fazer golo. Temos vindo a trabalhar muito individualmente com ele. Um avançado pode fazer um grande jogo e assistências, mas se não fizer golos fica sempre a duvidar».