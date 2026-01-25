Luis Silva, treinador-adjunto do E. Amadora, em declarações na Flash Interview da BTV após a derrota por 4-0 frente ao Benfica, numa partida a contar para a 19.ª jornada da Liga.

Análise da partida

«A análise é de um jogo difícil contra uma equipa grande, que quando joga em casa, e principalmente sendo forte em qualquer estádio, em casa torna-se ainda mais forte. No entanto, acho que até entrámos bem no jogo, conseguindo criar uma boa situação para marcar. O Benfica também teve uma situação clara para marcar, mas não o fez. E nós, de alguma forma, não tendo a bola, com o Benfica a assumir o domínio do jogo, fomos controlando aquilo que eram as suas ações ofensivas. Quando já pensávamos que íamos para o intervalo com o resultado empatado, acabámos por sofrer um golo de bola parada. Isso, de alguma forma, em cima do intervalo, acabou por nos afetar. No entanto, viemos para a segunda parte com a intenção de lutar pelo resultado, de estar dentro do jogo, e penso que, logo no início, sensivelmente aos 10 minutos, sofremos também uma grande penalidade, que, de alguma forma, nos tirou aquela confiança. De seguida, o terceiro golo acabou por nos levar para um lado mais emocional, pois não nos conseguimos reorganizar da melhor forma. Ainda tentámos, tivemos outra jogada em que podíamos ter definido melhor no último terço, mas depois acabámos por sofrer o quarto golo. Esta é, um pouco, a história do jogo.»

Estratégia do Estrela passou por colocar muitos homens no miolo

«Sim, de alguma forma queríamos igualar no jogo interior do Benfica, para depois fechar mais os corredores laterais, onde eles também são fortes. Às vezes conseguimos tapar de um lado, mas contra uma equipa como o Benfica, que também precisava de dar uma resposta e entrou com tudo, não conseguimos controlar todas as ações. Depois, já na segunda parte, tivemos algumas contrariedades físicas que limitaram aquilo que era a nossa estratégia para tentar dar a volta ao resultado. Mas é um jogo do qual queremos retirar ilações, continuar o nosso trabalho e crescer em cima dos erros que cometemos hoje. Estas equipas põem-nos à prova e expõem mais claramente as nossas lacunas, e é com isso que temos de crescer, quer para dar já uma boa resposta no próximo sábado, frente ao Benfica, quer para continuarmos o nosso caminho. Isto é uma prova de regularidade e penso que estamos no caminho certo: crescer com os erros e continuar a trabalhar.»

Duas goleadas consecutivas

«Sim, os resultados são os resultados. Nós olhamos muito para aquilo que são as exibições. De facto, no último jogo tivemos uma incidência que acabou por ser determinante no avolumar do resultado, mas que também nos fez crescer. Tirou-nos alguns jogadores, mas o grupo dá sempre uma boa resposta. Mesmo os jogadores que jogam menos deram hoje uma boa resposta. Estamos satisfeitos com o rendimento de todos, sobretudo no que diz respeito à atitude competitiva que demonstraram. Este jogo, pela forma como aconteceu, vai provocar crescimento em nós, não tenho dúvidas disso. A recuperação passa muito por nunca entrarmos em bicos de pés quando ganhamos, nem irmos ao fundo quando perdemos. Tem sido esse o nosso caminho e será essa a nossa orientação até ao fim. Não tenho dúvidas de que vamos dar uma boa resposta já no próximo jogo e continuar a fazer o campeonato que esperamos, procurando ainda melhorar aquilo que foi feito na primeira volta.»