Vangelis Pavlidis e Viktor Gyökeres voltaram a ser protagonistas de Benfica e Sporting nos jogos da 30.ª jornada dos dois candidatos ao título.

Com um hat-trick, o goleador sueco dos campeões nacionais teve total protagonismo no triunfo dos leões sobre o Moreirense por 3-1, enquanto o grego do Benfica marcou dois dos golos da vitória das águias por 3-0 sobre o V. Guimarães.

Se na primeira metade da época, até ao fim de 2024, Gyökeres bateu de goleada a referência do ataque dos encarnados - marcou 27 golos face a apenas sete de Pavlidis - em 2025 o equilíbrio não podia ser maior.

Desde a viragem do ano até ao momento, ambos somam 20 remates certeiros. O internacional grego fê-lo em 24 jogos e o sueco em 19 partidas, sem esquecer que entre a segunda metade de janeiro e as primeira semana e meia de fevereiro esteve a ser gerido fisicamente, mas também que o rival do Benfica só começou a faturar de forma consistente a 21 de janeiro, quando «matou» uma seca de golos de um mês com um hat-trick ao Barcelona.

Ainda assim, e apesar da diferença no que diz respeito a jogos, Pavlidis e Gyökeres estão separados por apenas 130 minutos de tempo de jogo: 1.532 do helénico face a 1.402 do nórdico.

Nas contas totais, Viktor Gyökeres lidera a lista dos goleadores da Liga com 34 golos, o dobro (!) dos remates certeiros de Pavlidis, que saltou para a vice-liderança dos artilheiros nesta jornada, na qual superou o portista Samu (16).

GOLO DE GYOKERES E PAVLIDIS EM 2025 PELOS CLUBES