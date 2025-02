Andrea Belotti aterrou esta segunda-feira no Aeroporto Humberto Delgado e prepara-se para ser oficializado como reforço do Benfica.

Aos 31 anos, deve ser cedido pelo Como aos encarnados até ao fim da temporada, sendo que Bruno Lage passará a ter no plantel três pontas de lança, ou seja, Belotti, Pavlidis e Arthur Cabral.

Com dois golos em 19 jogos pela formação italiana esta época, Belotti tem no currículo um Campeonato da Europa (Itália) e um título de campeão na segunda divisão do país (AC Cesana). Além disso, soma 12 golos e quatro assistências nas 44 internacionalizações pela Seleção A de Itália.