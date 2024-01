Morato, defesa do Benfica, deu uma entrevista a um dos patrocinadores do clube, na qual aborda a carreira, desde o início até momento, fala da adaptação à posição e lateral esquerdo e dos objetivos para a temporada.

Curiosamente, Morato revela que foi «descendo» quando começou a jogar futebol. «Comecei como avançado, depois passei para médio, fui para lateral esquerdo e depois, já no São Paulo, com 15 ou 16 anos, passei para central», recordou.

O lado esquerdo da defesa acabou por ser a porta de entrada e de afirmação na equipa principal do Benfica, pelo menos na primeira metade desta época. Morato recorda que Roger Schmidt não lhe disse que iria jogar como lateral.

«Ele nem chegou a dizer-me diretamente. Foi dando algumas dicas no treino e no jogo disse para eu me sentir confortável, fazer o que vinha fazendo, que eu conseguiria jogar ali. Disse que eu tinha a agressividade, a força, a velocidade e o físico perfeito para jogar ali… e colocou-me a jogar», afirmou.

Morato considera que a posição é «diferente da de central, apesar de ser próxima em campo», mas entende que se está «a adaptar a cada jogo».

O defesa brasileiro recorda que «nunca tinha tido uma sequência tão grande de jogos» e, por isso, admite que está a viver a melhor fase no Benfica, desde que chegou ao clube. «A posição é diferente, mas isso não importa. Tenho tido minutos, ajudado o Benfica e isso é que importa», reforçou.