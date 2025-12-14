Pavlidis vezes três! E um chapéu de Aursnes a fechar, numa noite de aproveitamento total dos erros do Moreirense.

Depois da vitória com qualidade frente ao Nápoles, o Benfica passou sem tropeços na tradicionalmente difícil deslocação a Moreira de Cónegos e mantém a perseguição a Sporting e ao líder FC Porto. Pavlidis respondeu em grande ao bis de véspera de Luis Suárez, fez hat-trick e é de novo o melhor marcador da Liga. Depois, o norueguês fechou as contas.

A vitória acabou por ser expressiva, mas esteve longe de ser fácil numa fase inicial, num campo em que o Benfica só tinha ganho em uma das últimas cinco visitas. Porém, a águia aproveitou face a um Moreirense castigado na procura de sair a jogar curto e que teve duas ofertas totais, por Gilberto Batista e André Ferreira, nos dois últimos golos.

Mais do que um triunfo com espetáculo, o Benfica foi pragmático e eficaz, num jogo marcado, pela negativa, pela lesão de Vasco Sousa. Por mais uma possível grave lesão, dez meses depois de ter fraturado o perónio pelo FC Porto.

Com Pavlidis como única novidade no onze, perante um Moreirense com Maracás e Benny nos lugares de Michel e do castigado Alan, o Benfica entrou intenso, a tentar impor-se. Mas com o passar do tempo conheceu um Moreirense bravo nos duelos, a conseguir algumas saídas para ataque e a dificultar a manobra ofensiva da águia. Sobretudo depois de Botelho da Costa, pelos 10/15 minutos, ter dado um par de instruções para os homens do meio-campo.

É verdade que Gilberto Batista, até bem nos duelos com Pavlidis, teve – por outro lado – dois maus passes (que seriam um prenúncio da autodestruição cónega) que podiam ter sido mais bem aproveitados pelo Benfica. Mas o Moreirense reagiu rápido e com atitude. A espaços, mostrou trocar bem a bola e tentou ferir o Benfica, sobretudo, carregando com Diogo Travassos na ala direita. De um desses lances nasceu o primeiro aviso, mas Trubin agarrou a cabeçada de Gilberto Batista após canto.

O Benfica respondeu só com perigo ao minuto 22, com Sudakov a ver Dinis Pinto negar o golo com a barriga. E, numa primeira parte equilibrada, o Benfica marcou após um canto que nasceu de uma recuperação alta. Pavlidis correspondeu ao cruzamento de Aursnes e deu uma vantagem crucial. No primeiro de quatro castigos dos minhotos. Cinco, aliás, se contarmos o infortúnio de Vasco Sousa em cima do intervalo.

Para a segunda parte, os amarelados Barreiro e Stjepanovic não voltaram (entraram Rodrigo Rêgo e Afonso Assis) e para a história dos últimos 45 minutos ficam, sobretudo, os golos, o proveito total do Benfica e os erros tremendos da equipa de Vasco Botelho da Costa, que raramente se voltou a encontrar com os seus princípios.

E, em menos de 20 minutos, o Benfica resolveu por completo um jogo que não estava ganho de caras. Pavlidis bisou depois de uma recuperação alta de Enzo Barrenechea, com nova assistência de Pavlidis. Os minhotos até responderam e tentaram, por breves minutos, o 2-1, mas Trubin fechou a porta.

Depois… depois foram as ofertas a dez dias do Natal de Gilberto Batista e André Ferreira, aproveitadas, respetivamente, por Pavlidis e Aursnes (bela chapelada) para o Benfica aplicar, pela primeira vez desde a época passada no Dragão, chapa quatro longe da Luz para a Liga e somar uma vitória expressiva e moralizadora num campo onde nem sempre foi feliz recentemente.