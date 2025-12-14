FIGURA: Vangelis Pavlidis

O avançado grego teve uma noite em grande e de aproveitamento total. Na primeira parte, abriu o marcador aos 36 minutos, num golo importantíssimo, dado que o jogo não estava fácil para o Benfica. Na segunda parte, concluiu uma recuperação em zona alta para o 2-0 e assinou o hat-trick após uma oferta de Gilberto Batista ao minuto 70. Se Luis Suárez lhe tirara à condição a liderança dos marcadores com um bis ao AVS, o grego respondeu e é de novo o máximo goleador, tendo agora 13 golos, mais dois do que o colombiano do Sporting.

MOMENTO: Aursnes e nova oferta de se lhe tirar o chapéu (76m)

Seis minutos depois de Gilberto Batista ter oferecido a bola a Pavlidis para o 3-0, Aursnes não recusou nova oferta e, após um passe disparatado do guarda-redes André Ferreira, fez um chapéu para o 4-0 no marcador, ao minuto 76. A bola ainda bateu no ferro e entrou. Já não havia dúvidas no marcador e o norueguês acabou por fazer o golo mais bonito da noite.

OUTROS DESTAQUES

Aursnes: uma bela finalização a fechar o marcador, já depois de ter feito duas assistências, para os dois primeiros golos de Pavlidis.

Otamendi: não teve uma noite de grandes sobressaltos, mas foi a segurança necessária no setor mais recuado do Benfica. Teve um par de cortes importantes na área defensiva.

André Ferreira e Gilberto Batista: um jogo para esquecer para o Moreirense no setor mais recuado. E também para o guarda-redes e para o central do Moreirense, cujos erros originaram os dois últimos golos do Benfica.