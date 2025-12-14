Liga
Há 57 min
Moreirense-Benfica, 0-4 (resultado final)
Hat-trick de Pavlidis decide jogo no Minho
Hat-trick de Pavlidis decide jogo no Minho
Benfica goleia em Moreira de Cónegos e está na melhor fase da era Mourinho!
Os encarnados bateram o Moreirense por 4-0, em jogo da 14.ª jornada e não perdem terreno para FC Porto e Sporting.
Pavlidis foi a figura do jogo, ao apontar um hat-trick. Aursnes consumou a goleada.
Moreirense-Benfica: ficha e filme do jogo
Com este resultado, o Benfica soma agora 32 pontos, menos três do que o Sporting e menos cinco do que o líder FC Porto, que tem menos um jogo e fecha a jornada esta segunda-feira ao receber o Estrela da Amadora no Dragão.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS