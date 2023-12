Roger Schmidt deverá repetir o onze pela quarta vez consecutiva para a visita do Benfica a Moreira de Cónegos, este domingo (18h00), para o jogo da 12.ª jornada da Liga que poderá acompanhar no AO VIVO do Maisfutebol.

Foram, pelo menos, essas as indicações dadas pelo treinador do Benfica na abordagem ao jogo, em que fala em estabilização e «evolução» da equipa, numa altura em que Kökçü tem regressado a conta-gotas, Gonçalo Guedes continua longe da melhor forma e em que Alexander Bah, confirmou também o treinador, está fora de serviço até janeiro de 2024.

Roger Schmidt deverá, então, repetir o onze que já tinha utilizado nos últimos três jogos, com o Sporting, Famalicão e Inter Milão. Aursnes e Morato devem continuar a defender as alas, enquanto Florentino deverá também manter o lugar ao lado de João Neves no «miolo» do terreno.

Do lado do Moreirense, que vem de três vitórias consecutivas, Rui Borges também deverá manter praticamente a mesma equipa, promovendo apenas Rúben Ismael para o lugar do castigado Ofori, uma vez que Wallisson também está fora de combate.

Confira os onzes prováveis na galeria associada