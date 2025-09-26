José Mourinho, treinador do Benfica, em declarações na Flash Interview da BTV depois da vitória sobre o Gil Vicente por 2-1, numa partida a contar para a sétima jornada da Liga. O técnico dos encarnados reconheceu que a equipa que se apresentou em campo esta sexta-feira não é a que idealiza e apelida as águias de uma «equipa sem identidade», enquanto não conseguir assimilar as ideias do novo treinador.

Equipa esgotada, sem qualidade individual

«Na globalidade, não é o Benfica que nós queremos, nem eu, nem os jogadores, nem ninguém. À Benfica foi o esforço, foi entrega, foi abnegação, eu diria mesmo sacrifício, porque a equipa está esgotada. Esta acumulação de jogos, dois dias, dois dias, dois dias, esgota. Há jogadores que estão verdadeiramente esgotados. E você disse, o Gil Vicente é uma ótima equipa, mas estas ótimas equipas têm uma semana para preparar jogos. Têm uma semana para descansar, têm uma semana para preparar jogos, para preparar detalhes, para aparecerem com bolas paradas que nós não pudemos explorar pela surpresa. Portanto, é uma coisa que eu vivi enquanto treinador do U. Leiria. Vivi um bocadinho isto, que era ter uma semana para preparar jogos com a equipa fresca e depois jogar contra os grandes olhos nos olhos, como o Gil Vicente fez. Acho que, de facto, tivemos alguns momentos positivos, mas a pressão é tremenda. Há jogadores fisicamente em dificuldade. Felizmente, para o próximo jogo são três dias, porque esta acumulação de dois dias seguidos é muito. Não fomos clarividentes, perdemos muita bola, tivemos pouca bola. Situações de transição, podíamos ter saído com muito maior qualidade, mas ficam os pontos que neste momento são importantíssimos. Fica o romper com uma série de jogos em casa sem ganhar, e uma boa mentalidade. Sem qualidade individual, sem qualidade de jogo, gente esgotada, mas com caráter. Eu aproveitava, até porque tenho prazer em defender aqueles que são atacados. Acho que o Richard [Ríos] foi daqueles que deixou tudo aquilo que tinha para deixar e que deu uma certa segurança a um meio-campo sem o Enzo [Barrenechea] e com o Frederik [Aursnes] a ser um daqueles em maiores dificuldades».

Leandro Barreiro era o avô do banco

«O Sudakov estava em dificuldade. O Schjelderup é o Schjelderup, isto é ele. É um jogador que tem dificuldade em 90 minutos, tem dificuldade em intensidade, tem dificuldade no sacrifício, digamos, das transições. É um jogador de bola no pé, que era aquilo que nós queríamos, e por isso é que começámos o jogo com ele. O Lukebakio, como eu disse, a gasolina não ia durar. Eu podia tê-lo no banco para depois ter um banco mais forte. Preferi começar com ele e depois olhar para o banco e ter o [Leandro] Barreiro com, se não me engano, 25 anos, a ser o avô de todos os outros sete ou oito jogadores que estavam no banco, que eram todos entre os 19 e os 21 anos. Com este tipo de atmosfera difícil que os jogadores sentem lá dentro, meter miúdos era complicado. Metemos o Barreiro para dar um bocadinho mais de solidez ali. Depois o Tomás [Araújo], obviamente que não é lateral, mas é um jogador com uma boa capacidade, jogo aéreo, é rápido nas transições. Fechámos ali no lado e depois, como eu lhes disse, na leitura do jogo do Rio Ave, sempre que pudermos jogar para a frente, jogamos mesmo estando a ganhar, sempre que pudermos, esse é o objetivo. Mas quando chega o minuto 80, 85, não se podem sofrer golos de bola parada ou de contra-ataque como sofremos com o Rio Ave, e hoje houve um bocadinho mais de pragmatismo nesse aspeto. Três pontos que neste momento são o mais importante, e finalmente em vez de dois dias, três dias».

Benfica é uma equipa sem identidade

«A equipa neste momento não tem identidade, a equipa neste momento vive também um bocadinho numa zona cinzenta entre ideias do treinador anterior e as minhas. Há algumas contradições e essas contradições não são fáceis de ultrapassar sem muito trabalho, que é aquilo que nós não temos a oportunidade de fazer. Nós jogamos, recuperamos, analisamos jogos, mas trabalho efetivo de campo não temos. Mas vamos pensar num jogo de cada vez, em vez de pensarmos nos três jogos em simultâneo, pensamos num jogo de cada vez. Obviamente sabemos que jogamos com equipas fortes no seu estádio, às quais juntamos o Desp. Chaves também na Taça de Portugal, que não é um adversário propriamente dos mais acessíveis. Mas felizmente não há lesões, felizmente o Lukebakio jogou aquele tempo que no fundo acaba por ser uma preparação para ele, recuperamos o Enzo [Barrenechea] que também estava em extremas condições de fadiga, a roçar quase o risco de lesão, acabou por ser bom para ele não ter jogado hoje. E pronto, agora retirar o que de bom fizemos, e o que de bom fizemos fundamentalmente foi uma mentalidade e uma resiliência e uma humildade de uma equipa que neste momento sabe que não é uma equipa top, que não está em níveis top, mas precisa de pontos e conseguimos os pontos».

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?