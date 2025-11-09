José Mourinho, treinador do Benfica, faz o rescaldo ao empate frente ao Casa Pia (2-2), para a Liga, na BTV:

Análise ao jogo

«Fizemos uma primeira parte boa, até marcarmos o golo. Boa dinâmica, intensidade, contra um bloco de dez jogadores à entrada da área, difícil de entrar. Fizemos um bom golo e entrámos num período que é culpa nossa, porque era altura de continuar a tentar. Não digo acabar com o jogo, porque haveria sempre a possibilidade de o árbitro o reabrir. Na segunda parte melhorámos e fazemos o 2-0. O Casa Pia não fez um remate à nossa baliza, com 2-0 o jogo está morto. Se vou comentar a atuação do árbitro e do VAR, tenho de entrar na análise do que aconteceu hoje, mas também ontem e há uma semana. Entro num campo em que não quero entrar.»

Casos de arbitragem

«É estranho. É difícil de entender como o árbitro decidiu a grande penalidade, mas mais difícil porque razão o VAR não interfere no lance, que é um dos grandes exemplos do que a UEFA, a FIFA e as Ligas põem no início de cada época. Quero ser equilibrado e dizer que o árbitro e o VAR estiveram mal, mas não. Quando o árbitro está mal, o VAR ajuda. Porque não ajudou? O que aconteceu ontem e na semana passada, não consigo responder. Acabámos o jogo com o 2-0 e não foi suficiente.»

Mensagem ao grupo no final

«Há uma indignação grande e alguma coisa que vem de trás, antes de eu chegar. Os jogadores carregam com eles este negativismo, que há qualquer coisa que eles não conseguem explicar, mas sentem. Mas por outro lado também tenho de ser treinador e de lhes dizer, como disse ao intervalo, que estas equipas vêm à procura de um milagre e deixam arrastar o jogo até ao final, à espera que aconteça alguma coisa. O Enzo sentiu-se mal, vomitou, e teve de sair, e meto o Prestianni para passar a mensagem de acabar com o jogo mais rápido possível. Temos de ter a capacidade de não sofrer o segundo golo como sofremos, aí é culpa nossa.»