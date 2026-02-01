Após o empate na visita ao Tondela (0-0), José Mourinho assumiu que «é muito difícil» que o Benfica venha a conquistar o título de campeão esta época. O treinador do Benfica, em conferência de imprensa, lamentou a falta de eficácia dos encarnados, mas sublinhou que a equipa está a «jogar bonito».

Arbitragem de Luís Godinho

«Há muitos situações do jogo dúbias. Não consigo dizer «é penálti, é cartão, não consigo, porque são dúbias. Mas tudo o que foi dúbio foi contra nós. Os cinco minutos [de descontos] evidencia uma postura no jogo. Hoje, para se dar cinco minutos de descontos tem de se rum jogo muito limpo, sem paragens, onde as duas equipas querem ganhar e ninguém queima tempo. Dar cinco minutos num jogo destes evidencia uma certa postura. Com a mesma tranquilidade que estou a falar, falei com ele. Mas penso que sai satisfeito com o seu trabalho e desejo-lhe que faça uma boa viagem até ao Alentejo, que está mau tempo.»

Benfica fica a cinco pontos do Sporting e pode ficar a 12 do FC Porto

«Adeus ao título? Não. No Benfica não há adeus ao fundamental e o fundamental é dar tudo o que se tem e ir aos seus limites. Obviamente, de um modo muito pragmática, matematicamente é possível, mas é muito difícil conseguir anular uma diferença que pode ser de 12 pontos. Mas não muda o rumo, no sentido em que o grupo é bom, unido, trabalha bem e respeita o clube que defende. Podemos estar a cinco ou 50 pontos, não muda a nossa atitude perante essa responsabilidade de trabalhar para o Benfica.»

Mau estado do relvado

«Não penso que o Tondela criou estas condições para nos dificultar o jogo. As condições climatéricas levaram a que o campo estivesse pesado, com muita água em alguns locais, com um vento estranho, que Às vezes parecia lateral e, noutras parecia frontal. Foi difícil jogar e conduzir a bola, prejudique a equipa que quer jogar e ganhar. Mas, se criámos entre 20 e 30 situações de golo é porque o campo nos permitiu. Não quero dizer que foi pelo campo que não ganhámos. Não ganhámos porque não marcámos.»

Gestão emocional do plantel

«Gere-se com bases nos princípios, que são os princípios do Benfica, que também são os meus. Quando voltarmos ao trabalho, vamos voltar com o máximo profissionalismo.»

Nuances táticas do Benfica

«Nós estamos a jogar bem. Construímos a três e a quatro, temos diversidade na criação, fazemos cosias muito bonitas na construção, mesmo na primeira fase. A equipa está a jogar bem, joga bonito e bom futebol, cria muitas situações de golo. Fizemos quatro golos ao Estrela e ao Real Madrid, mas ao longo da época temo-nos lamentado de jogar mais do que aquilo que marcamos. Nós somos uma equipa que marca menos do que aquilo que joga. (…) Não somos uma equipa com muita gente de ADN goleador. Isso é uma coisa óbvia.»