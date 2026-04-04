José Mourinho anteviu neste sábado o jogo frente ao Casa Pia, a contar para a 28.ª jornada da Liga. Em conferência de imprensa, o treinador do Benfica confidenciou que Leandro Barreiro voltou tocado do Luxemburgo, enquanto Aursnes continua lesionado.

Barreiro e Aursnes indisponíveis

«Dos jogadores que vieram das seleções, só o Barreiro é que veio com um problema. Não posso confirmar se vai jogar na segunda-feira. A verdade é que o Barreiro ainda não treinou. Vai hoje ao campo pela primeira vez e obviamente condicionado. E amanhã, depois do treino, já decidiremos se ele está em condições de jogar ou não.»

«Aursnes? Não está recuperado.»

De olho no "Ganso"

«O Casa Pia joga no seu “habitat”. Pela maneira como jogam, pela luta pelos pontos, esperamos um jogo difícil. São uma equipa que entrega o domínio, mas que pune com base nas caraterísticas que têm.»

«O fator imbatibilidade na Liga está relacionado com o nosso orgulho e espelha o carácter de uma equipa que respeita a história do clube e o sofrimento do adepto face aos maus resultados. E até em situações limite temos lutado por bons resultados, por vezes o empate é um mal menor. Obviamente preferiria ter duas derrotas em vez dos oito empates. Por vezes, os empates acontecem contra equipas de menor expressão. Jogamos para ganhar, o empate não é um bom resultado, mesmo contra FC Porto, Sporting e Sp. Braga, equipas de topo. A invencibilidade não é um objetivo, mas significa algo quanto à nossa qualidade, ao nosso profissionalismo e ao nosso respeito pelo Benfica.»