José Mourinho, em declarações na flash interview da SportTV, após a vitória do Gil Vicente sobre o Benfica por 2-1, no fecho da 24.ª jornada da Liga:

Análise à vitória sobre o Benfica

«O Gil Vicente também joga, também fez um jogo competente como tem feito ao longo da época. Sabíamos que era um jogo difícil, contra uma equipa que quer ganhar, mesmo quando jogam contra os grandes. Foi uma acumulação de situações, a saída do Aursnes, a entrada do Enzo sem ter aquecido, uma acumulação de lançamentos laterais e pontapés de canto junto da nossa área. O Trubin tem uma reposição de bola em jogo que a perde e é daí que surge o lance do golo. Reagimos ao golo do empate, empurrámos o adversário para trás e fizemos o golo.»

Poucos golos de bola parada...

«Há equipas que têm condições humanas, pelas características dos jogadores, para serem mais fortes do que as outras. Não somos uma equipa de gigantes, temos muitos cantos e é fruto do futebol ofensivo que jogamos. Temos um número significativo de penáltis, mas hoje devia ter sido mais um, como deviam ter sido mais penáltis ao longo da época que não foram assinalados. O lance que antecede o nosso golo é penálti claro. Que o árbitro não viu eu aceito, porque o futebol se joga a 200 à hora, mas o VAR devia estar a beber um cafezinho, porque não viu um penálti claro.»

Aursnes no Clássico?

«Não sei se vou ter o Aursnes no Clássico ou não. Claro que é um jogador importante, mas decidi tirar o Barreiro e meter o Enzo e o Ríos. Ainda temos o Manu que não foi convocado por opção, temos o Diogo Prioste que está a fazer um campeonato fantástico na II Liga.»

Derrota ou empate no «Clássico» afastam Benfica da luta pelo título?

«Obrigação é dar ao pedal como damos sempre. Se saíssemos daqui com o empate, os jogadores tinham dado tudo até ao fim, essa é a nossa obrigação. Jogamos em nossa casa um jogo dessa importância, o nosso objetivo é ganhar, mas sabemos que temos pela frente um jogo duríssimo.»