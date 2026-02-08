José Mourinho, treinador do Benfica, em declarações na flash interview da BTV após a vitória com o Alverca (2-1), a contar para a 21.ª jornada da Liga.

Anísio resolveu o jogo

«Sim, é um miúdo e, para nós, é obviamente um miúdo fantástico, porque nos dá a vitória. Mas eu penso outra vez, vou repensar outra vez e vou dormir mal outra vez. Como é que é possível criar tanto, tanto, tanto e ter tantas dificuldades em fazer golos? Não quero voltar a falar das estatísticas, de quantos remates tivemos, quantas vezes pisámos a área adversária. Não quero ser monótono e ir outra vez na mesma direção, mas, de facto, a maneira como temos jogado é repetitiva. Jogámos bem, criámos muito e marcámos pouco. Mas pronto, conseguimos fazer o segundo golo com o miúdo e são três pontos. Mais do que decisivos, super decisivos para a nossa esperança de chegar mais acima.»

Qual era a tática para este jogo?

«A equipa, na primeira parte, utilizou muito o passe longo. Contra uma equipa que defendia com uma linha de cinco, é muito difícil que a bola entre nas diagonais longas. Tínhamos jogado pouco por dentro.

Depois, contra este tipo de equipas, tens de repetir vagas de ataque: repetir, repetir, repetir. Para isso, tens de perder a bola, ganhar a bola, perder a bola, ganhar a bola. Atacas, ganhas a bola, atacas outra vez, ganhas a bola, atacas outra vez. Na primeira parte, não fizemos isso. Deixámos o Alverca sair com perigo algumas vezes. Quando não saíram com perigo, tiveram bola no meio-campo. Depois, muito bem organizados defensivamente, foram criando problemas. No banco, fiquei com a sensação de que o árbitro também nos criou problemas. Mas se calhar estou errado, porque não havia nada. Na segunda parte, fomos muito fortes, não deixámos o Alverca sair. Na segunda parte, só defenderam e quase que saíram com o ponto que eles queriam. Mas acho que, por aquilo que criámos, a vitória assenta-nos perfeitamente.»

Vitória antes do FC Porto-Sporting

«Se hoje estivéssemos empatados, agora gostaria que o segundo classificado perdesse amanhã. Nós somos quem somos individualmente e, ainda por cima, representamos o Benfica. Obviamente que estamos em terceiro, mas olhamos para o primeiro enquanto matematicamente for possível. Mas amanhã não jogamos. Amanhã não jogamos. Obviamente que, para nós, era melhor que o primeiro classificado perdesse. Mas agora somos nós que temos de nos desenrascar e lutar pelos pontos. E pronto, como ganhámos, vou estar tranquilamente a ver o jogo. Se não tivesse ganho, acho que nem o jogo iria ver.»