O treinador do Benfica, José Mourinho, projetou a visita ao Tondela à BTV e garantiu que a vitória sobre o Real Madrid, na Champions, já está «na gaveta». O técnico dos encarnados alertou ainda para as dificuldades que vão encontrar em Tondela devido ao mau tempo e aproveitou para enviar uma mensagem de solidariedade.

Preparação do jogo

«O dia seguinte foi livre, os jogadores já não tinham um dia livre há muito tempo e foi importante para acabar com esse jogo. Tivemos, depois, mais um dia para pensar, para reviver e para meter na gaveta. Tivemos pouco tempo de trabalho, mas os três dias entre jogos é o que consideramos o mínimo ideal para podermos responder bem. Temos este jogo com o Tondela, seguramente em condições climatéricas difíceis, eventualmente o campo não estará famoso, mas tem de ser, temos de ir. Já agora, aproveito a oportunidade… a nossa solidariedade está com aqueles cujas condições climatéricas não impedem de jogar bem, mas impedem de viver nas condições mínimas. O nosso abraço a todas essas pessoas.»

Benfica e Tondela em momentos distintos

«É um adversário que vai lutar pelos seus objetivos como nós vamos lutar pelos nossos. Eles estão numa situação difícil, mas estão numa situação que conhecem bem. As equipas que são promovidas à Liga, normalmente, no primeiro ano têm épocas difíceis. Acho que vão lutar até aos últimos jogos pela permanência. Vimos os jogos que o Tondela realizou, principalmente em sua casa e este último com o Sp. Braga, que podiam perfeitamente ter vencido. Tiveram a infelicidade de não marcar um penálti perto do final. Competitivos eles vão ser de certeza. Merecem todo o nosso respeito.»