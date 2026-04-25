José Mourinho, treinador do Benfica, em declarações à BTV, após a vitória (4-1) na receção ao Moreirense, em jogo da 31.ª jornada da Liga:

Análise ao jogo

«Jogo estranho. Estranho no sentido em que não podíamos começar melhor, depois entrámos numa zona cinzenta de controlo, mas de – não quero dizer pouca ambição – mas jogo pouco fluído. Eles fazem o empate numa situação daquelas abertas a crítica e análise interna. É uma situação de transição em que temos superioridade numérica, mas há um jogador que abandona a corrida defensiva e deixa o Dahl numa situação de um contra um. Depois, há o erro técnico do Dahl na abordagem e eles fazem o golo.

Na segunda parte, tivemos sempre controlo, mesmo que eles tenham tido bola em alguns momentos, mas não criaram perigo. Eu mexo e sabia que com aqueles jogadores ia trazer mais intensidade, profundidade e velocidade ao jogo. Na parte final, o Vasco fez aquilo que qualquer treinador faria. Estava a perder 2-1 e arriscou para tentar chegar ao empate. Não tinha criado perigo até aí. Ele meteu dois jogadores na frente e ficou com um 4-4-2 puro e, depois, nós, com velocidade e espaço, fizemos três, fizemos quatro e, se houvesse mais tempo, faríamos mais. Mas o jogo esteve aberto até ao fim, apesar de não termos sentido dificuldades lá atrás.»

Rafa e Lukebakio de início, Barreiro no meio

«Costumo ser um treinador frio, que não olha muito a situações emocionais e esta semana fui diferente daquilo que sou. Pensei que jogando um jogo por semana, com muito pouca rotatividade, com jogadores que andavam a trabalhar muito e bem e praticamente não jogarem ou jogarem pouco, ou jogadores que saíam do banco e faziam bem, como fizeram bem os que entraram em Alvalade… e fui um bocadinho emocional. Há gente que merece jogar e fi-los jogar, correndo um bocadinho o risco de se perderem algumas das nossas dinâmicas. Mas sabia que tinha no banco jogadores que têm jogado mais, principalmente os dois alas, que estão muito familiarizados com a nossa dinâmica. O Dahl começou a crescer mais com o Schjelderup na frente. O lado direto começou também a funcionar melhor. Mas não me arrependo das minhas decisões, foram para premiar gente que vem trabalhando bem. Treinadores com bancos ricos são privilegiados. Neste momento, estamos a conseguir meter no banco muitas opções.»

Mensagem que os adeptos passam

«Não há muitas palavras. Benfica é Benfica e benfiquista é benfiquista. Poder-se-ia dizer que ganhamos ao Sporting e provocamos isto, mas não é verdade. Empatámos com o Casa Pia, a seguir jogámos em casa com o Nacional e a situação foi igual. Não é mais motivação ou esperança de poder melhorar a classificação, trata-se de benfiquismo puro.»

Ivanovic no Mundial

«O mister é o mister. [Zlatko] Dalic é Dalic. Ele é que manda, longe de mim querer meter o bedelho. Mas, neste momento, está a jogar mais minutos, eles golos demonstram o que pode fazer em situações específicas do jogo. Quero acreditar que o Mundial permite aos treinadores pensar em mil e uma situações de jogo e ele, na especificidade de algumas, é um jogador perigosíssimo e que tem muito a dar às equipas. Com todo o respeito ao Dalic, ele que decida o melhor para a Croácia.»