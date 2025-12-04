José Mourinho assegura que os adeptos podem esperar um Benfica com vontade de vencer o Sporting e prefere olhar para a sua equipa como um BMW e não o Ferrari com que chegou ao Seixal no primeiro dia de trabalho. O técnico aproveita ainda para dar a sua versão de como é viver um dérbi enquanto treinador:

Importância de um dérbi e como se vive enquanto treinador

«Não vou dormir pior hoje do que uma noite que anteceda um "não dérbi". Não fui mais detalhista no trabalho por ser um dérbi ou um "não dérbi". O que tivemos esta semana foi a possibilidade de ter mais tempo de trabalho, porque normalmente jogamos e temos jogo passados dois ou três dias. Já joguei uma infinidade de dérbis em todos os países, mas não creio que isso seja positivo nem negativo. Não é negativo porque não me retira a vontade de jogar um novo dérbi, não é negativo porque não me retira a emoção de jogar estes jogos. É positivo porque tenho sempre o déjà-vu de outros dérbis, então é normal.»

Qual o Benfica que os adeptos podem esperar?

«Um Benfica que quer ganhar, um Benfica que respeita o seu adversário como respeita todos, mas que quer ganhar.»

Ferrari de Mourinho pode ser comparado ao Benfica?

«Eu agora guio o BMW que o Benfica me deu. Fazendo jus à minha fama e proveito de ser forreta, o Ferrari ofereceram-me, não o comprei. Se não me fosse oferecido também não o comprava.»