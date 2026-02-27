Liga
Mourinho fará conferência de imprensa de antevisão ao Gil Vicente-Benfica
José Mourinho vai quebrar a série de antevisões feitas em exclusivo na BTV e voltar a responder às perguntas dos jornalistas no próximo domingo, na véspera do Gil Vicente-Benfica.
O treinador das águias vai participar numa conferência de imprensa marcada para as 10 horas da manhã, no Benfica Campus, no Seixal, para lançar o duelo da 24.ª jornada da Liga portuguesa.
Mourinho já falhou dez conferências de antevisão, nove para competições nacionais e uma antes do Real Madrid. O regulamento da Liga não estabelece sanções nestes casos.
