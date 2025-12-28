José Mourinho, treinador do Benfica, em declarações na flash interview da Sport TV após o empate [2-2] com o Sp. Braga a contar para a 16.ª jornada da Liga. O técnico encarnado recusa-se a aceitar o empate, assumindo a vitória do Benfica.

Benfica «ganhou» o jogo

«Acho que é uma grande vitória. Acho que na primeira parte o Braga foi melhor do que nós. Tivemos ali um período curto onde nos superiorizámos. Na segunda parte não houve Braga, na segunda parte só houve a Benfica. Os jogadores assumiram essa responsabilidade. Virar o resultado e ganhar aqui 3-2 é um resultado fantástico para nós. Os jogadores merecem pelo esforço.Ganhámos 3-2. Eu vi o nosso terceiro golo do banco com as dúvidas da distância, mas depois ainda no banco vi e revi no mesmo monitor, provavelmente com que o VAR também estaria a ver. O golo é limpo, ganhámos, é uma grande vitória.»