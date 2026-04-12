José Mourinho, na zona de entrevistas rápidas da BTV, analisa a vitória do Benfica frente ao Nacional (1-0). O técnico encarnado elogiou a exibição da equipa, mas acredita que, caso as oportunidades fossem convertidas, o resultado podia ser mais volumoso.

Análise ao jogo

«25 remates, oito enquadrados, 15 cantos, resultado: 2-0. Acho que o resultado está desenquadrado daquilo que foi o nosso jogo. Tivemos muitas oportunidades para criar um resultado completamente diferente, mas não conseguimos. Mas ganhámos merecidamente. Ganhámos com tranquilidade e, repito, com números completamente desfasados do resultado daquilo que foi o nosso jogo. Olhando para o lado tático, fica a ideia que, para tentar desbloquear aquele bloco do Nacional, tentou atrair por dentro, mas depois feriu por fora, foi para aí que fez os dois golos.»

Qualidade do Nacional e resultado mais «gordo»

«Temos dois minutos em boa forma. O Prestianni e o Schjelderup são dois daqueles jogadores que nós podemos dizer que cresceram e parece que não param de crescer. Não só fazem melhor aquilo que já faziam bem, como fazem bem coisas que não eram capazes de fazer. Portanto, eles estão os dois muito, muito bem. E criámos muito por ali, mas o objetivo também era entrar com intensidade, encurralar o adversário no seu meio-campo, não deixar sair. E foi aquilo que nós fizemos. Tivemos, na primeira parte, tantas oportunidades para fazer o terceiro golo. Na segunda parte, voltámos a tentar fazer o mesmo. Não era a nossa intenção deixar o jogo correr, não era de toda a nossa intenção. Falhámos a grande penalidade, tivemos outras oportunidades para fazer o golo. O Nacional foi-se organizando, foi-se compactando. O jogo na sua globalidade foi completamente controlado e dominado. A única coisa que não agrada muito é que podíamos e devíamos ter conseguido um resultado mais gordo.»

Apoio pós-Casa Pia e estreia de Gonçalo Moreira

«O estádio já não me surpreende. Eu até tinha conversado com os jogadores no sentido de os preparar para se eventualmente não tivéssemos um bom começo e tivéssemos depois de suportar a pressão de um público insatisfeito. Não aconteceu. Nós entrámos no jogo muito fortes e tivemos sempre por cima do jogo. O Gonçalo merece muito. Obviamente que hoje não é uma oportunidade de crescimento, digamos assim. Mas é uma oportunidade de premiar mais um miúdo que não nasceu no Benfica, mas quase. Que chegou aqui criança, que tem feito uma época extraordinária em todos os escalões, em todas as situações em que joga e é com grande satisfação que eu, e posso imaginar toda a estrutura no Seixal, festeja porque o Gonçalo merece muito. Na próxima semana é a semana da Youth League.»