José Mourinho, treinador do Benfica, em declarações na flash interview da BTV, após a vitória das águias sobre o AVS por 3-0, na 23.ª jornada da Liga:

Análise ao triunfo e exibição de José Neto

«É uma vitória merecida, contra uma equipa que obviamente vive um momento difícil, mas dentro do momento difícil vive o seu melhor momento com bons resultados. Uma equipa que vai par ao intervalo a perder 3-0 e que nos pressiona. Peca por escassa e por na segunda parte não termos metido um pouco mais de ambição no jogo. É normal depois do jogo passado e do jogo que está para chegar. Um jogo extraordinário de um miúdo de 17 anos, somos o único clube que mete a jogar jogadores desta geração de campeões do mundo de sub-17. Quem viu o jogo não acredita que o José Neto tem 17 anos, uma tranquilidade e segurança. Tranquilidade com bola, a sair a jogar e é um orgulho para quem trabalhou com este miúdo. É difícil as pessoas elogiarem o Benfica, mas elogio eu. É fantástico ter em campo 90 minutos, depois o Anísio e o Prioste. O José Neto foi de longe o melhor jogador em campo, estou muito contente com a confiança dele.»

Abordagem do Benfica ao jogo

«Quisemos ferir o AVS e dar segurança ao nosso jogo, que o José defendesse bem e se projetasse. Começou a fazê-lo mais cedo do que nos tinha pedido. Desenvolvemos muito o jogo por aquele lado, com todas as mudanças que fizemos, a resposta da equipa foi boa.»

Apoio dos adeptos à equipa nos minutos finais...

«Lindo, lindo, lindo. Aquele pessoal que começou a cantar atrás da baliza, fantástico. Até eu segui o cântico e para os jogadores é uma mensagem bonita. A equipa luta, trabalha, joga e vai ganhando jogos e o máximo de pontos possíveis. Nos momentos de dificuldade dá a cara e vai à luta. Agradeço ao público o carinho que deram aos rapazes.»