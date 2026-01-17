Declarações do treinador do Benfica, José Mourinho, na sala de imprensa do Estádio do Rio Ave FC, após a vitória por 2-0, em jogo da 18.ª jornada da Liga:

Se é a melhor primeira parte do Benfica na Liga:

«Acredito que seja, mas não esqueço tantos jogos que o Benfica tem feito fora de casa. Se na Luz temos feito alguns bons jogos, acho que a nossa carreira fora de casa tem sido muito convincente. A maneira como ganhámos em Guimarães, em Moreira, aqui… primeira parte forte, com um resultado de 2-0 curto para o que tínhamos feito, contra uma boa equipa.»

Schjelderup e Prestianni a extremos, Barreiro a 8 e Sudakov a 10. Se é isto que se tem falado para a equipa:

«Tem de perguntar disso a quem fala, porque eu de tática não percebo nada. Quem fala dessas coisas é gente que sabe muito. É falar com eles, percebo pouco disso.»