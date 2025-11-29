O Benfica enfrenta o Nacional esta tarde [18h00] e José Mourinho mexeu apenas… por obrigação. Em comparação com o onze da vitória em Amesterdão, Richard Ríos, castigado, é o único que não repete a titularidade.

Para a vaga do colombiano entra Rodrigo Rêgo, jovem avançado que se destacou na estreia frente ao Atlético. De resto, Mourinho manteve a lei «equipa que ganha não mexe», tanto quanto possível.

O Nacional recebe o Benfica esta tarde [18h00] para a 12.ª jornada da Liga. Um jogo que pode acompanhar AO MINUTO aqui no site do Maisfutebol.

Confira os onzes das equipas:

ONZE BENFICA: Trubin, Dedic, António Silva, Otamendi, Samuel Dahl, Enzo Barrenechea, Aursnes, Leandro Barreiro, Sudakov, Rodrigo Rêgo e Pavlidis.

ONZE NACIONAL: Kaique, José Gomes, Matheus Dias, Miguel Baeza, Jesús Ramírez, Paulo Silva, Alan, Motez Nourani, Igor Pereira, Leo Santos e José Vitor.