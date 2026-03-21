José Mourinho, treinador do Benfica, em declarações na flash interview da BTV após a vitória (3-0) frente ao V. Guimarães, a contar para a 27.ª jornada da Liga.

Mensagem a Luís Pinto

«Eu estava à espera hoje do Luís Pinto, para lhe dar os parabéns por um feito extraordinário, porque o Vitória não ganha títulos todos os anos. O Luís conseguiu isso com grande brilhantismo. O facto de ele não estar aqui hoje faz-me, publicamente e utilizando a voz, mandar aquele abraço de treinador experiente para treinador jovem. E uma vez mais, parabéns pelo fantástico feito que ele conseguiu no Vitória.»

Análise ao jogo

«O jogo, se nos agarrarmos ao 3-0 e depois agarrarmos nas grandes oportunidades que tivemos na parte final do jogo, até podiam ter sido 5 ou 6, mas acho que o jogo não foi isso. O jogo teve um período difícil para nós, teve um período em que o Vitória, na primeira parte, teve ali uns 20 minutos em que sem nos ameaçar muito, criaram-nos imensos problemas. Foi difícil para nós pressionar, foi difícil para nós roubar bola, foi difícil para nós ter iniciativa e mérito para eles que conseguiram transformar o jogo. O jogo no início parecia fácil. Chegou o domínio da parte do Vitória que fez uma bons 20 minutos na primeira parte, com muita qualidade. Depois na segunda parte, quando nós fazemos o 2-0, o jogo acaba. Não quero dizer que o 3-0 é falso, porque podiam até ter sido 5 ou 6, mas não reflete o bom jogo que o Vitória fez.»

Opção de centrais

«A dúvida seria sempre entre o Gonçalo Oliveira e o Enzo. O Gonçalo jogou num campo sintético, 90 minutos, na quarta-feira, com viagem a Milão, um jogo a sério. O Enzo estava a semana toda a trabalhar connosco, e a posição finalmente é confortável para ele, que é jogar a 6, jogar a central, principalmente com bola. A saída de bola, a leitura de jogo, as coberturas, é uma posição fácil de jogar. Seria difícil se nós jogássemos num bloco baixo, e eles estivessem em muitas situações dentro da área, que já é um hábito menos natural para ele. Se recordarmos a única oportunidade que o Vitória teve é um cruzamento do lado direito na primeira parte, em que o Nelson Oliveira se liberta exatamente dos nossos centrais. Eu penso que mal na bola, se toca bem pode fazer golo.»