José Mourinho diz que o Benfica «já morde mais» depois da goleada ao Arouca (5-0) e considera que a equipa digeriu muito bem o desaire em Newcaste. O treinador abordou ainda a opção por Tomás Araújo em detrimento de António Oliveira.

Análise ao jogo

«Acho que é uma vitória sentida desde o primeiro minuto, eu pelo menos senti. A equipa entrou forte, o adversário que joga bem não conseguiu jogar, recuperámos muitas bolas no meio-campo adversário. Eles tiveram um remate à baliza que foi uma perda de bola do Sudakov numa zona de construção, mas dominámos o jogo em todas as vertentes. Os jogadores tiveram ambição, depois do primeiro golo, quiseram fazer o segundo, depois do segundo, o terceiro e, com 3-0 ao intervalo, quiseram fazer o quarto. Acho que é uma vitória bem conseguida que não me faz estar a festejar nada mais do que um bom jogo e três pontos. Foi um bom jogo nosso e foram três pontos bem conseguidos.»

Sente que a equipa está a entrar no molde que o treinador pretende?

«Senti durante o jogo, tive ali um espaço em que estava um bocadinho mais relaxado, onde dei comigo a pensar: no último jogo fiz uma substituição e hoje, se pudesse, fazia dez. Há jogos para tudo, felizmente que o futebol tem disto. O futebol é tão espetacular que pessoas que não são profissionais de futebol sabem mais do que quem é profissional. Isto é a magia do futebol. No último jogo senti que qualquer alteração que fizesse não ia melhorar a equipa. Uma coisa é meter o Ivan Lima a ganhar por 4-0, outra coisa é meter o Ivan Lima em Newcastle a levar três e perto de levar quatro. Há momentos para tudo e hoje se pudesse tirar dez jogadores, tirava dez, dava minutos aos que estavam no banco e descansava gente que merece descansar. A equipa jogou bem, tivemos uma capacidade importante que é chorar e rapidamente limpar as lágrimas e preparar o próximo. Não ficar parado na última derrota e começar a preparar o próximo. Tivemos uns bons dias de treino, conhecemos o Arouca e apertámos muito com eles. Recuperamos bola, tivemos bola, eu olhava para o jogo e via os jogadores felizes por estarem em campo. Hoje, qualquer jogador que estivesse em campo, ia jogar bem.»

«Depois quando mudo, meto o Schjelderup, o Barreiro e o Rego, mete-os para tentar manter em alta esse tipo de pressão, essa velocidade depois de recuperarmos a bola. Depois o Ivanovic, com espaço, movimenta-se bem, ataca bem a profundidade. O Ivan vinha com o desejo de ser o segundo melhor jogador do bairro da Jamaica, ele diz que o primeiro é o Rafael Leão. É um dia bonito para o Lima que já jogou na Taça, em Chaves, e acho que nem na bola trocou. Hoje jogou no Estádio da Luz, com 60 mil pessoas».

Sentiu hoje a equipa a morder mais como tinha pedido?

Foi sem dúvida, pressionámos mais, recuperámos a bola em zonas altas, não demos a iniciativa ao adversário, controlámos praticamente todas as primeiras bolas e as segundas bolas no meio-campo. Honestamente gostei».

Sobre a opção em Tomas Araújo em detrimento de António Silva

«Nós temos três centrais top. Dois jovens, o Tomás e o António, e o Nico. Depois temos o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. Temos jovens de grande qualidade. O Joshua, a trabalhar já connosco e não longe de ter uma oportunidade. Depois temos mais jovens portugueses e outros miúdos na equipa B, temos centrais de boa qualidade. Desde que cheguei fizemos oito jogos e nos outos sete jogos o António jogou sete vezes por 90 minutos. O Tomás jogou dois jogos de 90. Em jogadores desta qualidade não posso fazer isto. São dois jogadores que precisam de jogar, precisam de confiança e achei que o Tomás fazia todo o sentido jogador hoje. Não terei problema nenhum em jogar com outros jovens da formação porque temos bons centrais.»