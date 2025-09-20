José Mourinho, treinador do Benfica, na conferência de imprensa após a vitória (3-0) na visita ao AVS, na 6.ª jornada da Liga:

«A última coisa que quero é ser eu a analisar para vocês o que conseguimos mudar. Sendo pragmático, no último jogo perdemos dois pontos e hoje era muito importante ganhar e fizemo-lo. Sob o ponto de vista mental, que depois se reflete no jogo jogado, comentava que são homens que jogam à bola, na primeira parte viu-se uma equipa que quis muito, já teve coisas de que gostei, mas foi uma equipa pressionada, nervosa, que perdeu muitas vezes a bola e demorou a estabilizar. Os homens que jogam à bola fizeram um golo e só precisei de libertar os meninos, de lhes dizer que tínhamos de acabar o jogo, ir com atitude ganhadora, não dar ao AVS a possibilidade de entrar no jogo. Eles aceitaram bem essa abordagem, com os níveis de qualidade e confiança muito altos na segunda parte. Mesmo após o 3-0, disse que se encontrássemos o adversário em dificuldades, tínhamos de aproveitar. Foi isso que fizemos. Dois dias agora para recuperar e afinar algumas pequenas coisas.»

Arranque da segunda parte mais próximo do que quer

«São dois dias de recuperação, mas pode-se recuperar trabalhar de forma passiva, com intensidade baixa, já o fiz. Pode-se tentar meter mais alguma ideia, sempre na mesma linha, sem desvirtuar o que eles eram. Pressionámos de maneira ligeiramente diferente, com bola posicionámos de maneira diferente, fomos precipitados na circulação na primeira parte, mas na segunda tivemos um melhor jogo posicional. São homens que jogam à bola, felizes e relaxados jogam melhor que homens sob pressão e tristes. Estão de parabéns, eles queriam muito e não por mim, não é que estivessem focados em mim, mas sim neles próprios. Miúdos muito jovens, mas atrevidos, os que cresceram no Benfica parecem irmãos. É um grupo bonito que vou tentar ajudar com a minha experiência. Ajudei-os a fazer três horas de viagem com um sorriso diferente do que as três horas para cima onde se sentia o ambiente pesado.»

Jogadores precisam de confiança

«Precisam disso, mas nós treinadores somos todos diferentes, temos sempre coisas para acrescentar, melhorar e, às vezes, piorar. Quis dar estabilidade aos jogadores que jogam praticamente sempre, ao mesmo tempo havia coisas de que gostava muito, porque joguei contra eles duas vezes e analisei-os. Conhecia bem a equipa, havia coisas que quis tocar muito ao de leve ou quase nada. A bola parada defensiva nem tive tempo de treinar, tive de acreditar no que estava feito. Houve outras coisas que não quero ser eu a analisar, deixo para os analistas, se não conseguirem, ainda melhor. Houve coisas que fizemos de diferente, mesmo com os mesmos jogadores. Trabalhámos ontem 1h30 e agradeço o profissionalismo, paixão e a maneira como os jogadores me receberam e aderiram ao que trabalhámos. Se tivéssemos perdido era um desastre em termos de pontuação, ganhando não é fenomenal, mas era a melhor coisa. Eles precisavam de ganhar depois de uma derrota psicologicamente pesada.»