José Mourinho, treinador do Benfica, em declarações na Flash Interview da Sport TV após o triunfo por 2-0 frente ao Rio Ave, uma partida a contar para a 18.ª jornada do Campeonato Nacional:

Mais pontos que no ano passado

«Acho que os jogadores fizeram um grande jogo, mas é normal que as pessoas se esqueçam, embora eu não me esqueça da maioria dos jogos que nós temos feito fora de casa. A vitória em Guimarães, a vitória em Moreira, a vitória no Nacional, apesar de ter sido num minuto e noventa e tal, mas hoje o que fizemos em Braga, na segunda parte, no Dragão no campeonato, no Dragão na Taça, acho que há muitos jogos bons, que é uma alegria para muitos esconder, mas hoje acho que foi uma grande primeira parte, dos jogadores. Uma segunda parte não tão grande, mas equilibrada, boa, dominante, controladora, e se eu não estiver errado, se estiver errado, peço desculpa. Temos mais pontos nesta jornada do que no ano passado, do que na época passada.»

FC Porto tem feito época anormal

«Eu digo muita bacurada, mas também digo algumas coisas certas, e principalmente as coisas que são analisadas de maneira pragmática, objetiva, como é o caso dos pontos. É um adversário direto que está a fazer um campeonato ao nível dos pontos, anormal, obviamente pela positiva.»

Posição de Sudakov

«Já jogou muitas vezes nesta posição, já jogou muitas vezes, e mesmo quando joga na esquerda, o objetivo é sempre ir para as zonas onde ele se sente mais confortável. Acho que fez um bom jogo, acho que foi um dos muitos responsáveis pela boa qualidade de jogo que a equipa teve. Acho que tem de fazer mais golos, tem de ser mais objetivo na zona da assistência, na zona do último passe, na zona do remate, mas foi um bom jogo, esforçado, inteligente, decisivo na maneira como a equipa se organizou e jogou, mas estou contente com todos aqueles que estiveram em campo.»

Vila do Conde, um local especial

«Já há uns largos anos que eu tenho muitas saudades do meu pai, e quando vou a sítios onde ele esteve e sítios que o marcaram ou que ele me marcou, toca-me, mas depois é só um jogo mais.»

Rumores do Real Madrid

«Não contem comigo para as telenovelas. Há boas telenovelas, mas demoram muito tempo. Perde-se um episódio ou dois e depois já não se apanha o rumo da telenovela. Não contem comigo, porque eu não vou em telenovelas.»