José Mourinho dá novidades face ao boletim clínico do Benfica, revela que Lukebakio está pronto para ir a jogo frente ao Santa Clara e o início do período de treino com a equipa de Richard Rios e Bah:

Ponto de situação quanto aos lesionados

«O Lukebakio vai para jogo, já passou o período em que o Bah e o Rios estão. Vai para jogar. O Rios e o Bah iniciaram o período que se prolongará por mais uma ou duas semanas, mas é bom porque neste momento já estão a trabalhar com a equipa. Quanto ao Banjaqui e ao José Neto, estão integrados sem qualquer problema. Este fim de semana temos o Santa Clara nos Açores e o Felgueiras aqui, no sábado. Temos de avaliar algumas coisas, porque a equipa B é importante para nós. Dedic está melhor, falámos antes do treino.»