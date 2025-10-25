José Mourinho, em declarações à flash interview da BTV, após a vitória do Benfica frente ao Arouca por 5-0:

Análise ao jogo

«Foi uma boa vitória. Acho que desde o primeiro minuto se percebeu que nós íamos ganhar e que íamos ganhar bem. A atitude foi boa, sarámos a ferida de Newcastle rapidamente, trabalhámos bem nos últimos dias, preparámo-nos bem para o jogo. Acho que entrámos estrategicamente fortes, pressionámos, roubámos bolas alto e não demos hipótese ao adversário de jogar. Fomos ambiciosos no sentido em que um golo não era suficiente, dois não eram suficientes, três não eram suficientes, enquanto tivéssemos energia para manter ritmos altos. A equipa não deu hipótese ao Arouca, que é uma boa equipa, que joga bem, mas nós fomos demasiado fortes para eles.»

Tomás Araújo e António Silva

«Temos três centrais fantásticos: o Tomás, o António e, obviamente, a experiência e a classe do Nico. Para não dizer quatro, cinco ou seis, porque na formação há o quarto, há o quinto, há o sexto há gente boa naquela posição. Temos três bons homens e depois também dois, três, quatro miúdos muito bons. Decidi apostar no Tomás. Jogou pouco, para a qualidade que tem, nos meus primeiros sete jogos, jogou dois, e o António jogou os sete, todos os minutos dos sete. É pouco para o Tomás, por isso dei-lhe esta boa oportunidade para jogar e esteve verdadeiramente top.

Prestianni

«Do Luca pedimos irreverência, pedimos coragem para assumir o jogo, para ir para cima, no um contra um, procurar o adversário, sendo destro a vir para dentro e a abrir espaços para o Dale entrar por fora. Enquanto teve energia e não tinha amarelo, acho que esteve bem no jogo. Quem joga como ele joga tem de perder bolas e isso não é problema. Ter alas que nunca perdem bolas significa ter alas que não assumem riscos, que não vão para o um contra um. É isso que nós pedimos. Acho que ele também fez um bom jogo.»

Eleições do Benfica

«Acho que o dia foi histórico, foi fantástico. Esta coisa do recorde do mundo vale o que vale, mas estamos a falar dos maiores clubes do mundo, Real Madrid, Barcelona, os gigantes argentinos... O Benfica não ganhou, o Benfica goleou. Acho que toda a gente fez o mesmo que eu: votou no Benfica. Foi um dia absolutamente fantástico. Depois, a equipa B vai ganhar a Santa Maria da Feira, que é sempre um jogo difícil, e agradeço também aos meus jogadores que foram ajudar a equipa B. Foram quatro jogadores, eu vi o jogo, foram com bom espírito, com espírito de Benfica, ajudar uma equipa super jovem, que obviamente vai sofrer durante o campeonato. Mas os nossos quatro foram lá e deram-lhes força para sacarem aqueles três pontos. E depois éramos nós, para fechar um grande dia, um dia em festa, uma festa para nós: conquistar três pontos e, se possível, jogar bem e marcar golos. Foi, sem dúvida, um dia para o Benfiquismo recordar.»