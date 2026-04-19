José Mourinho, em zona de entrevistas rápidas, analisou a vitória frente ao Sporting, onde considera que o emblema encarnado foi superior. O técnico português explicou, ainda, a ausência de Pavlidis do onze inicial.

Benfica foi melhor

«Obviamente que me sinto feliz e acho que foi um fantástico jogo. Eu digo sempre, os jogos para serem fantásticos, tem que haver três grandes equipas e se calhar passou-me algum erro aqui ou ali, mas acho que a arbitragem foi de alto nível. Acho que a Benfica fez um grande jogo estrategicamente e o Sporting foi Sporting, na maneira como eles jogam. Para além disso, o estádio estava lindo, eu até comentava no banco, antes do jogo começar a tudo aquilo que o Sportinguismo meteu no estádio e os nossos benfiquistas lá em cima, portanto acho que foi um jogo extraordinário, sem cartões vermelhos, obviamente com duas equipas a quererem ganhar. Se calhar se o empate fosse um bom resultado para qualquer uma das duas equipas, talvez estrategicamente o jogo tinha sido diferente. Pode-se falar em infelicidade por termos ganho, podia-se falar em infelicidade se fosse o Sporting a ganhar, porque nós fizemos um jogo extraordinário.»

Pavlidis começou no banco

«Sei que o Sporting tem duas bolas nos postes, mas nós temos muitas boas oportunidades de golo e se algumas não foram grandes, foi porque falhou o último passe. Tivermos saídas com ótima qualidade, acho que fizemos um jogo muito bem conseguido. Queria fazer uma pressão média alta, mas sobretudo alta na equipa do Sporting e o Ivanovic estar ali foi também para isso. Como eu dizia anteriormente, é um jogador que também procura profundidade, e quem nos dá muita saída contra equipas como o Sporting, que pressionam alto, ao contrário das equipas que jogam baixas

Esperança no título da Liga

«Continuamos a depender dos resultados dos outros, a minha frustração no Casa Pia foi exatamente porque foi naquele momento que nós perdemos a situação de depender somente de nós. Eu queria vir aqui hoje, jogar para ganhar e jogar para ser segundo. Viemos aqui jogar para ganhar e ganhámos, mas continuamos a depender dos resultados do Sporting, para não falar do FC Porto, porque já é uma vantagem significativa.»