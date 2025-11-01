Vindo de duas vitórias com oito golos marcados e sem qualquer golo sofrido, na antecâmara da receção ao Bayer Leverkusen, o Benfica visita o Vitória de Guimarães, este sábado, na 10.ª jornada da Liga.

Relativamente ao jogo da Taça da Liga, com o Tondela, José Mourinho deverá mexer em todos os setores. Começando pela baliza, Anatoliy Trubin tem via aberta para a titularidade, com Samuel Soares a ser relegado para o banco.

A maior dúvida dos encarnados reside na lateral-direita, enquanto, no meio-campo, Richard Ríos voltará a ter lugar. Já na frente, Vangelis Pavlidis, o melhor marcador das águias e do campeonato, deverá ser o eleito de Mourinho.

No que toca ao V. Guimarães, que vem de uma derrota em casa do Famalicão (2-0), Nélson Oliveira deverá render o lesionado Alioune Ndoye e é provável que Luís Pinto não se fique por aqui nas mudanças.

Terceiro classificado da Liga, com 21 pontos, o Benfica joga em casa do V. Guimarães (11.º, com 11 pontos), num duelo agendado para as 20h30 e com acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol.

Confira, na galeria associada, os onzes prováveis para este encontro